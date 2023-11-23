Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.
Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
25 KASIM CUMARTESİ
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 KASIM PAZAR
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 KASIM PAZARTESİ
20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan