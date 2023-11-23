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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:42
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.

        Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

        25 KASIM CUMARTESİ

        13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

        16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

        16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        26 KASIM PAZAR

        13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

        16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

        16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

        19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

        27 KASIM PAZARTESİ

        20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor: Cihan Aydın

        20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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