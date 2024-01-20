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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de ilginç anlar: 9 dakika VAR kararı beklendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ilginç anlar: 9 dakika VAR kararı beklendi!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, Rizespor'u 2-1 yendi. Alanyaspor'un attığı ilk golün ardından VAR'da tam 9 dakikalık inceleme yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 18:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:37
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        Süper Lig'de VAR rekoru kırıldı!
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        Süper Lig'de Alanyaspor ile Rizepor arasındaki maçta ilginç bir an yaşandı.

        Alanyaspor, 69. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Efecan Karaca ile durumu 1-1 yaptı.

        Efecan Karaca'nın bu golü ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

        Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.

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        VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

        Alanyaspor'un bu golü, Süper Lig'de en uzun süre incelenen pozisyon oldu.

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