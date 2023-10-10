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        Süper Lig'de sahada Ümit Öztürk, VAR odasında Koray Gençerler

        Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5 maça atanan Ümit Öztürk, en fazla düdük çalan hakem oldu. 14 kez VAR odasına giren Koray Gençerler de bu alanda zirvede yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:50
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        Sahada ve VAR'da iki hakem zirvede
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        Trendyol Süper Lig’de ilk 8 haftanın tamamlanmasıyla milli araya girildi. 20 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu sürecte hakemler de yoğun mesai harcadı.

        VAR’ın lideri Koray Gençerler

        İlk 8 haftalık bölümde Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak VAR odasına en fazla giren isim Koray Gençlerler'di. Gençerler, MHK tarafından 14 müsabakaya VAR veya AVAR olarak atandı. 45 yaşındaki hakemi, 13'er defa ile Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Engin ve Serkan Tokat takip etti.

        En fazla düdük çalan Ümit Öztürk

        Söz konusu süreçte en çok düdük çalan hakem de Ümit Öztürk oldu. Öztürk, 5 maçta hakem olarak sahada yer aldı. Ümit Öztürk'ü, en fazla maç yöneten hakemler sıralamasında 4'er defa ile Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler, Murat Erdoğan, Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan ve Zorbay Küçük izliyor.

        En çok sarı Atilla Karaoğlan’dan

        MHK, 8 haftada oynanan 79 maçta 25 hakemi Süper Lig'de sahaya sürdü. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 339 defa (çift sarı kartlar dahil) sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 26’sını ise Atilla Karaoğlan gösterdi. Karaoğlan, böylelikle ligin 8 haftasında en fazla sarı kartına başvuran isim olarak ön plana çıktı. Atilla Karaoğlan’ı 24 kez ile Ümit Öztürk, 21’er defayla da Kadir Sağlam ve Burak Pakkan takip etti.

        Yasin Kol ve Burak Pakkan’dan 3’er kırmızı

        Ligin ilk devresinde en fazla kırmızı kartına başvuran hakemler Yasin Kol ve Burak Pakkan oldu. Kol 2’si direkt, 1’i çift sarıdan, Pakkan da aynı şekilde 2’si direkt, 1’i çift sarı karttan olmak üzere 3’er defa, toplamda da 6 kez kırmızılarına başvurdular.

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