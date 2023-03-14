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Haberler Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray...
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi. Lider Galatasaray'ın oranında revizeye gidildi ve sarı-kırmızılılar şampiyonluk için ağır favori olarak gösterildi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray...
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen ve biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 14. kez kazanan Galatasaray, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan 7 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takımlar kazanırken, 1'inden konuk ekip galip ayrıldı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Yapılan maçlarda takımlar toplam 21 kez ağları havalandırdı.

NOT: Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Fenerbahçe ise haftayı bay geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray favori görülerek ilk sırada yer aldı.

Başakşehir - 150.00
Adana Demirspor - 150.00
Trabzonspor - 100.00
Beşiktaş - 25.00
Fenerbahçe - 2.05
Galatasaray - 1.17

PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 24 19 3 2 51 17 34 60
2.FENERBAHÇE 23 16 3 4 58 25 33 51
3.BEŞİKTAŞ 24 13 7 4 42 24 18 46
4.ADANA DEMİRSPOR 24 11 9 4 45 27 18 42
5.TRABZONSPOR 24 12 5 7 39 32 7 41
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23 12 4 7 32 24 8 40
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 24 11 2 11 36 36 0 35
8.ARABAM.COM KONYASPOR 24 7 10 7 27 26 1 31
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 23 7 9 7 49 45 4 30
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24 8 4 12 32 38 -6 28
11.CORENDON ALANYASPOR 24 7 7 10 34 43 -9 28
12.GAZİANTEP FK 24 6 7 11 31 36 -5 25
13.MKE ANKARAGÜCÜ 23 7 4 12 27 35 -8 25
14.KASIMPAŞA 24 7 4 13 30 43 -13 25
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 6 6 12 29 38 -9 24
16.İSTANBULSPOR 23 7 3 13 26 45 -19 24
17.BITEXEN GİRESUNSPOR 24 5 8 11 23 42 -19 23
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 6 5 12 19 44 -25 23
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 24 5 6 13 32 42 -10 21

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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