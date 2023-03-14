Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen ve biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 14. kez kazanan Galatasaray, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde bu hafta oynanan 7 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takımlar kazanırken, 1'inden konuk ekip galip ayrıldı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Yapılan maçlarda takımlar toplam 21 kez ağları havalandırdı.
NOT: Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Fenerbahçe ise haftayı bay geçti.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray favori görülerek ilk sırada yer aldı.
Başakşehir - 150.00
Adana Demirspor - 150.00
Trabzonspor - 100.00
Beşiktaş - 25.00
Fenerbahçe - 2.05
Galatasaray - 1.17
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|24
|19
|3
|2
|51
|17
|34
|60
|2.FENERBAHÇE
|23
|16
|3
|4
|58
|25
|33
|51
|3.BEŞİKTAŞ
|24
|13
|7
|4
|42
|24
|18
|46
|4.ADANA DEMİRSPOR
|24
|11
|9
|4
|45
|27
|18
|42
|5.TRABZONSPOR
|24
|12
|5
|7
|39
|32
|7
|41
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|23
|12
|4
|7
|32
|24
|8
|40
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|24
|11
|2
|11
|36
|36
|0
|35
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|24
|7
|10
|7
|27
|26
|1
|31
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|7
|9
|7
|49
|45
|4
|30
|10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|24
|8
|4
|12
|32
|38
|-6
|28
|11.CORENDON ALANYASPOR
|24
|7
|7
|10
|34
|43
|-9
|28
|12.GAZİANTEP FK
|24
|6
|7
|11
|31
|36
|-5
|25
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|7
|4
|12
|27
|35
|-8
|25
|14.KASIMPAŞA
|24
|7
|4
|13
|30
|43
|-13
|25
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|6
|6
|12
|29
|38
|-9
|24
|16.İSTANBULSPOR
|23
|7
|3
|13
|26
|45
|-19
|24
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|24
|5
|8
|11
|23
|42
|-19
|23
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|6
|5
|12
|19
|44
|-25
|23
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|24
|5
|6
|13
|32
|42
|-10
|21
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
17 Mart Cuma:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.
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