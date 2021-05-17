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Süper Lig'de yayın gelirinin şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'de sona eren 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini +1 genel averajla Beşiktaş önde göğüslerken, yayın gelirinde en büyük payı ikinci sıradaki Galatasaray elde etti.

Süper Lig'de yayın gelirinin şampiyonu Galatasaray

Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından kulüplerin alacağı miktarlar da belli oldu. Buna göre en fazla geliri lig ikincisi Galatasaray kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, toplamda 250 milyon liralık gelir elde etti.

Galatasaray'ı şampiyon Beşiktaş 230 milyon lira, üçüncü Fenerbahçe de 228 milyon lirayla takip etti.

Ligde mücadele eden takımlar arasında en az geliri ise 73 milyon lira ile son sıradaki Yukatel Denizlispor aldı.

PAYLAŞIM

Bu sezon verilen 2,5 milyar liralık yayın bedelinin Süper Lig'de mücadele eden takımlara bölüştürülme kriterleri şöyle:

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 21 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşüyor.

Gelirin yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.

Dağıtılan paranın yüzde 11'i olan 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay ediliyor. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyuyor.

Yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılıyor. Ligi şampiyon tamamlayan takım yüzde 32,2'lik payla 46 milyon lira elde ediyor. İkinci yüzde 25,8 payla 37 milyon, üçüncü de yüzde 19,3 ile 28 milyon lira alıyor. İlk 6'ya giren diğer takımlardan dördüncü yüzde 12,9'luk hisseyle 18 milyon lira, beşinci yüzde 6,5'luk payla 9 milyon lira, altıncı ekip ise yüzde 3,2'lik payla 4 milyon liralık gelir elde ediyor.

ŞAMPİYNOLUK SAYISI BELİRLEYİCİ

Galatasaray'ın rakiplerine oranla yaklaşık 20 milyon lira fazla pay almasını geçmiş şampiyonlukları sağladı.

Süper Lig'de 22 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı yayın gelirinden 92 milyon lira aldı. Galatasaray'ı 19 şampiyonluğa karşılık 80 milyon lira alan Fenerbahçe ile 15 şampiyonluğa karşılık 63 milyon lira alan Beşiktaş izledi.

Gelir paylaşım kalemlerinden "Ayak bastı parası" ile performans priminin toplamı Galatasaray ve Beşiktaş için eşit olurken, Fenerbahçe rakiplerine göre yaklaşık 1 milyon lira eksik aldı.

Dağıtımda ciddi farklardan biri de ilk 6 priminde oluştu. Buna göre Beşiktaş 46 milyon lira ile en fazla payı elde etti. Galatasaray 37 milyon, Fenerbahçe ise 28 milyon lira gelir sağladı.

YAYIN GELİRLERİNİN DAĞILIMI

Süper Lig'de bu sezonki 2,5 milyar liralık gelirin 21 kulübe yaklaşık dağılımı şöyle:

TakımAyak bastı parasıPerformans PrimiŞampiyonluk Primiİlk 6 PrimiToplam
Beşiktaş43786346230
Galatasaray43789237250
Fenerbahçe43778028228
Trabzonspor43702518156
Sivasspor436709119
Hatayspor436004107
Alanyaspor435800101
Fatih Karagümrük436000103
Gaziantep435800101
Göztepe43520095
Konyaspor43520095
Başakşehir43494096
Çaykur Rizespor43490092
Kasımpaşa43460089
Yeni Malatyaspor43480091
Antalyaspor43480091
Kayserispor43440087
BB Erzurumspor43410084
MKE Ankaragücü43380081
Gençlerbirliği43380081
Denizlispor43300073

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