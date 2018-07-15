Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı İsviçre´nin Zürih kentinde çift antrenman gerçekleştirdi.



Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlardan ilki, yerel saatle 09.45´te başlarken idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları ile koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Günün ikinci idmanı ise yerel saatle 15.45´te başlarken ilk bölümde ritim ile ısınma yapıldı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ONYEKURU VE BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI



Yeni transfer Henry Onyekuru ve perşembe akşamı kampa katılan Younes Belhanda, dünü bireysel çalışma ile geçirdikten sonra bugün yapılan her iki antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.



Zürih´teki antrenman programını noktalayan sarı kırmızılılar, yarın öğle saatlerinde Montrö'ye geçerek yeni sezon hazırlıklarına bu kentte devam edecek. Galatasaray kafilesi Montrö´de yerel saatle 17.30´da antrenman yapacak.