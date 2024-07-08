Süper Lig'de yeni sezonun fikstür tarihi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.
TFF, Süper Lig'de fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirileceğini açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."
YENİ SEZON 9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.