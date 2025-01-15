Süper Lig'den 1. Lig'e kiralandı
Çaykur Rizespor'da forma giyen Benhur Keser, Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a kiralandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. sırasında yer alan Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Benhur Keser'in Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı.
eşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni mücadelesinde sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.