Süper Lig'e çıkan takımlar, hem taraftarlar tarafından hem de Süper Lig takımları tarafından merak ediliyor. 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 34. hafta maçlarının dün akşam sona ermesiyle birlikte tamamlandı. Sezon bitince şampiyonun kim olduğu kadar küme düşen takımlar ve Süper Lig'e çıkan takımlar da araştırılıyor. Süper Lig'teki son durum haberimizde.

SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR

Önümüzdeki sezon Süper Lig'te ter dökecek takımlardan ikisi belli oldu. Spor Toto 1. Lig'te Abalı Denizlispor 72 puan ile birinci olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Gençlerbirliği de 70 puanla ikinci olarak Süper Lig takımları arasında yer aldı. süper Lig'e çıkacak üçüncü takım ise play-Off maçlarının ardından belli olacak. Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, 30 Mayıs perşembe günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Maçın kazananı ise Süper Lig'e çıkan üçüncü takım olacak.

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HANGİ TAKIMLAR KÜM DÜŞTÜ?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Fikstürü 2018-2019 maçlarının sona ermesiyle küme düşen takımlar belli oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda 37 puanla 16. olan Bursaspor, 35 puanla 17. olan Erzurumspor ve 27 puanla 18. olan Akhisarspor küme düştü. Üç takım önümüzdeki sezon 1. Lig'te mücadele edecek.