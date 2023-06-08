TFF 1. Lig'de bugün play-off finali heyecanı yaşanıyor. Söz konusu durum nedeniyle futbolseverler, bu sezon Süper Lig'e hangi takımların yükseldiğini ve gelecek sezon kaç takımın ligde yer alacağını merak ediyor. İşte, konuya dair tüm bilgiler...