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Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2022-2023 Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu dün akşam oynanan 36. hafta mücadeleleri sona erdi. Galatasaray'ın 23. kez mutlu sona ulaştığı sezonun sonunda Ümraniyespor ile Giresunspor ise lige veda eden takımlar oldular. Konuyla ilgili olarak gözler Süper Lig'e yükselen takımlara çevrildi. İşte, TFF 1.Lig'de bu sezon Süper Lig bileti kazanan takımlar ve önümüzdeki Süper Lig sezonu hakkında bilgiler...

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  • Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2022-2023 Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri ve gelecek sezon kaç takım olacak?

    TFF 1. Lig'de bugün play-off finali heyecanı yaşanıyor. Söz konusu durum nedeniyle futbolseverler, bu sezon Süper Lig'e hangi takımların yükseldiğini ve gelecek sezon kaç takımın ligde yer alacağını merak ediyor. İşte, konuya dair tüm bilgiler... 
  • Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2022-2023 Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri ve gelecek sezon kaç takım olacak?

    SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

    TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda ilk sırayı alan Samsunspor ile ikinci sıradaki Çaykur Rizespor, 2023-2024 sezonu Süper Lig biletini kazanan ilk takımlar oldu.
  • Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2022-2023 Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri ve gelecek sezon kaç takım olacak?

    SÜPER LİG'E YÜKSELECEK TAKIM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Samsunspor ile Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım, bu akşam Akhisar'da oynanacak Pendikspor Bodrumspor TFF 1. Lig play-off final maçı sonucunda belli olacak.
  • Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2022-2023 Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri ve gelecek sezon kaç takım olacak?

    SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK?

    Ülkemizi derinden üzen 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'de çekilme kararı almışlardı. Söz konusu durumun ardından Süper Lig 2022-2023 sezonunda ligden düşecek takım sayısı 2 olarak açıklanmıştı

    Böylelikle Süper Lig 2023-2024 sezonunda, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige dönüşü ve TFF 1. Lig'den gelen 3 takımla beraber ligde 20 takımın yer alacaüı açıklandı.
  • Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2022-2023 Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri ve gelecek sezon kaç takım olacak?

    Müsabakaları kazanan takımlar, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak ve tur atlayan taraf Pendikspor'un finaldeki rakibi olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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