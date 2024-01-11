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        Haberler Spor Futbol Süper Lig güncel puan durumu: 2023-2024 Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları - Futbol Haberleri

        Süper Lig güncel puan durumu: Süper Lig fikstürü ve maç sonuçları

        Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçları ile devam etti. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Konyaspor'u 7-1'lik skorla geçerken, Galatasaray Sivasspor ile deplasmanında 1-1 berabere kaldı. İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları, lig fikstürü ve güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:37
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        Süper Lig'de 16. hafta biririnden zorlu maçlara sahne oldu. 16. hafta erteleme maçlarının sona ermesinin ardından, Süper Lig güncel puan durumu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Süper Lig puan durumu...

        2

        SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

        09.01.2024 17:00 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 0 - 1 BITEXEN ANTALYASPOR

        09.01.2024 17:00 CORENDON ALANYASPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

        09.01.2024 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 3 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

        09.01.2024 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 4 BEŞİKTAŞ A.Ş.

        3

        10.01.2024 17:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

        10.01.2024 17:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR

        10.01.2024 20:00 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.

        10.01.2024 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. 7 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

        4

        11.01.2024 17:00 EMS YAPI SİVASSPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.

        11.01.2024 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR

        5

        SÜPER LİG PUAN DURUMU

        1.FENERBAHÇE - 50

        2.GALATASARAY - 48

        3.TRABZONSPOR - 33

        4.BEŞİKTAŞ - 32

        5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - 29

        6.MONDİHOME KAYSERİSPOR - 29

        7.ÇAYKUR RİZESPOR - 29

        8.BITEXEN ANTALYASPOR - 28

        9.KASIMPAŞA - 26

        10.EMS YAPI SİVASSPOR - 25

        11.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 23

        12.CORENDON ALANYASPOR - 22

        13.MKE ANKARAGÜCÜ - 21

        14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 21

        15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 20

        16.ATAKAŞ HATAYSPOR - 20

        17.YILPORT SAMSUNSPOR - 18

        18.TÜMOSAN KONYASPOR - 18

        19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 15

        20.İSTANBULSPOR - 6

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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