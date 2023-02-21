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Süper Lig'in en pahalı 11'i!

Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...

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