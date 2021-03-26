Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Süper Lig'in golcüleri, milli takımlarda da boş geçmedi

Süper Lig'de forma giyen yabancı futbolcular, milli takımlarında gösterdikleri performansla dikkati çekti

Süper Lig'in golcüleri, milli takımlarda da boş geçmedi
AA

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ülkesinin Bermuda'yı 5-1 mağlup ettiği maça damgasını vurdu.

Larin, 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak dün gecenin öne çıkan ismi oldu.

Süper Lig'de 18 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu forveti Aaron Boupendza, ülkesini de sırtladı.

Boupendza, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandığı maçta, takımının ilk golünü kaydetti.

1 PUAN BAKASETAS'TAN

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya karşı oynadıkları mücadelede takımına bir puanı getirdi.

Maçta 1-0 geriye düşen Yunanistan, Bakasetas'ın 56. dakikada penaltıdan attığı golle İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, ülkesi Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada bir gol kaydetti.

Galatasaray forması giyen Ryan Donk da Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta gol atarak "maçın adamı" seçilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa, Burak Yılmaz ve Milli Takımı konuşuyor! Mou'nun devri sona mı eriyor? | HTSPOR XL
FUTBOLHTSPOR XL yayında!
Emre Belözoğlu hayalinden vazgeçmişti, işler değişti!
FUTBOLHayalinden vazgeçmişti, işler değişti!
DÜNYACA ÜNLÜ HOCA! Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe son dakika
FUTBOLSezon sonuna dünyaca ünlü hoca!
KIŞKIRTMA SAVUNMASI! Galatasaray, Fatih Terim için Tahkim'e gidiyor! - GS haberleri
FUTBOLGalatasaray, Tahkim'e gidiyor!
Dünya Kupası elemelerinde yeni bir Milli Takım - Milli Takım HABERLERİ
FUTBOLYeni bir serüvenin başlangıcı
Beşiktaşlı Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda sakatlandı
FUTBOLGhezzal sakatlandı!
Türkiye, Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç karşısında
FUTBOLSıradaki rakip Norveç!
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
FUTBOLİspanya'ya Bakasetas çelmesi!
Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor
FUTBOLKovid-19 vakaları artıyor
SON DAKİKA! Fenerbahçe Erol Bulut ile yolları ayırdı! Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız yorumladı
FUTBOLBulut'un ayrılığını yorumladılar!