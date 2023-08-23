Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF açıkladı! Bu hafta Süper Lig'de maç yok mu? Süper Lig'de hangi maçlar ertelendi? - Futbol Haberleri

Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF açıkladı! Bu hafta Süper Lig'de maç yok mu? Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 3.hafta maçları için geri sayım başlamıştı. Heyecanın ilk haftalardan hissedildiği ligde bu haftanın maçlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir karar alındığını açıkladı. Peki, bu hafta Süper Lig'de maç yok mu? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:31 facebook

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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte heyecan yeniden başladı. Bu hafta 3. maçların oynanacağı ligde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Avrupa kupalarında play-off maçlarına çıkacak takımlarımız için önemli bir karar alındığını duyurdu. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR ERTELENDİ Mİ? TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.