BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan TOD TV, Süper Lig'in 23-24-25 Aralık'ta oynanacak maçlarını ücretsiz kullanıma sunacak.



TOD TV NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?



TOD TV, yeni nesil dijital içerik platformları arasında yer almaktadır. Kurulum ve taahhüt olmadan izleme imkanı sunan dijital platforma üye olmak oldukça basit. Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.



ÜCRETSİZ TOD TV ÜYELİĞİ EKRANI