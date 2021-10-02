Şehir'e bir darbe de Karagümrük'ten

Spor Toto Süper Lig 8. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de sekizinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 8. hafta maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 7 5 1 1 10 5 5 16 2.TRABZONSPOR A.Ş. 7 4 3 0 14 7 7 15 3.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 4 2 1 14 7 7 14 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 8 4 2 2 14 11 3 14 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 4 1 2 14 6 8 13 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 4 0 11 7 4 13 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 1 2 7 10 -3 13 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 8 3 3 2 14 12 2 12 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 7 3 2 2 9 7 2 11 11.GALATASARAY A.Ş. 7 3 2 2 10 10 0 11 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 3 2 10 7 3 9 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8 2 2 4 8 12 -4 8 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 7 2 2 3 6 10 -4 8 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 2 0 6 8 10 -2 6 16.KASIMPAŞA A.Ş. 7 1 3 3 7 10 -3 6 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 7 2 0 5 7 14 -7 6 18.GÖZTEPE A.Ş. 7 1 2 4 7 11 -4 5 19.GZT GİRESUNSPOR 7 0 2 5 2 9 -7 2 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 0 1 6 4 16 -12 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

01.10.2021 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

01.10.2021 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

02.10.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

02.10.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

02.10.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

02.10.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

03.10.2021 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

03.10.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY

03.10.2021 16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.