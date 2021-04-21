Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 36. hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 36. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇLARI
20 NİSAN SALI
16:00 Kayserispor 2-2 Gençlerbirliği
16:00 Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor
16:00 Fatih Karagümrük 1-1 Göztepe
19:00 Hatayspor 3-2 Antalyaspor
19:00 Sivasspor 0-0 Beşiktaş
21 NİSAN ÇARŞAMBA
16:00 MKE Ankaragücü 1-1 Denizlispor
16:00 BB Erzurumspor 1-0 Yeni Malatyaspor
19:00 Galatasaray 1-1 Trabzonspor
22 NİSAN PERŞEMBE
16:00 Alanyaspor-Gaziantep FK
19:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK
SÜPER LİG 36. HAFTA PUAN DURUMU (21 NİSAN)
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