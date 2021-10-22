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Süper Lig puan durumu 22 Ekim 2021! Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 10. hafta oynanacak maçlar öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 22 Ekim 2021! Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de beşinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 9 6 3 0 19 9 10 21
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 6 1 2 18 7 11 19
3.FENERBAHÇE A.Ş. 9 6 1 2 13 9 4 19
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 5 2 2 18 11 7 17
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17
6.GALATASARAY A.Ş. 9 5 2 2 14 12 2 17
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 2 2 14 14 0 17
8.ALTAY 9 5 0 4 15 14 1 15
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 9 3 3 3 14 14 0 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 3 2 4 13 15 -2 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 3 2 4 11 13 -2 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9 3 0 6 11 12 -1 9
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9 3 0 6 9 16 -7 9
17.GÖZTEPE A.Ş. 9 2 2 5 9 13 -4 8
18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8
19.KASIMPAŞA A.Ş. 9 1 3 5 9 14 -5 6
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 0 1 8 6 21 -15 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

22.10.2021 20:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ALTAY

23.10.2021 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

23.10.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

23.10.2021 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

23.10.2021 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

24.10.2021 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR

24.10.2021 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.10.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24.10.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

25.10.2021 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

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