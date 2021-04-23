Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 37. hafta bugün oynanan tek maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 37. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇLARI
23 NİSAN CUMA
20:30 Gençlerbirliği 2-1 Çaykur Rizespor
23 NİSAN CUMARTESİ
13:30 Konyaspor-Hatayspor
16:00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
20:30 Beşiktaş-Kayserispor
20:30 Denizlispor-Sivasspor
20:30 Antalyaspor-Galatasaray
25 NİSAN PAZAR
13:30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü
16:00 Gaziantep FK-BB Erzurumspor
16:00 Başakşehir FK-Alanyaspor
20:30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU (23 NİSAN)
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