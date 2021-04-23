Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 37. hafta bugün oynanan tek maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 37. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇLARI

23 NİSAN CUMA

20:30 Gençlerbirliği 2-1 Çaykur Rizespor

23 NİSAN CUMARTESİ

13:30 Konyaspor-Hatayspor

16:00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

20:30 Beşiktaş-Kayserispor

20:30 Denizlispor-Sivasspor

20:30 Antalyaspor-Galatasaray

25 NİSAN PAZAR

13:30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü

16:00 Gaziantep FK-BB Erzurumspor

16:00 Başakşehir FK-Alanyaspor

20:30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU (23 NİSAN)