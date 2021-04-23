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Süper Lig puan durumu 23 Nisan - Spor Toto Süper Lig 37. hafta maç sonuçları ve fikstür

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı bugün oynanan ve Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçıyla başladı. İşte bugünkü haftanın ilk maçı sonrası Süper Lig'de 37. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve haftanın kalan fikstürü...

Süper Lig puan durumu 23 Nisan - Spor Toto Süper Lig 37. hafta maç sonuçları ve fikstür

Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 37. hafta bugün oynanan tek maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 37. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇLARI

23 NİSAN CUMA

20:30 Gençlerbirliği 2-1 Çaykur Rizespor

23 NİSAN CUMARTESİ

13:30 Konyaspor-Hatayspor
16:00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
20:30 Beşiktaş-Kayserispor
20:30 Denizlispor-Sivasspor
20:30 Antalyaspor-Galatasaray

25 NİSAN PAZAR

13:30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü
16:00 Gaziantep FK-BB Erzurumspor
16:00 Başakşehir FK-Alanyaspor
20:30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU (23 NİSAN)

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