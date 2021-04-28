Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Süper Lig puan durumu 28 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 38. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 38. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Hatayspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçti ve tırmanışını sürdürdü. İşte, Spor Toto Süper Lig 38. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 28 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 38. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 38. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz sekizinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 38. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 38. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.35236675363975
2.FENERBAHÇE A.Ş.35226764362872
3.GALATASARAY A.Ş.35216867333469
4.TRABZONSPOR A.Ş.361712744331163
5.ATAKAŞ HATAYSPOR361691160441657
6.AYTEMİZ ALANYASPOR361681255391656
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR35121674841752
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.351312105345851
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.351311114942750
10.GÖZTEPE A.Ş.351211125148347
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR351012134245-342
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.351012134556-1142
13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR36915123648-1242
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR35913134247-540
15.MKE ANKARAGÜCÜ35108174356-1338
16.KASIMPAŞA A.Ş.36910173954-1537
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK35910163753-1637
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR36910173960-2137
19.HES KABLO KAYSERİSPOR35811162746-1935
20.GENÇLERBİRLİĞİ3698193764-2735
21.YUKATEL DENİZLİSPOR35610193360-2728

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

27.04.202120:30ATAKAŞ HATAYSPOR3 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

28.04.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

28.04.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

28.04.202116:00GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

28.04.202120:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

28.04.202120:30GALATASARAY A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

29.04.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

29.04.202116:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-HELENEX YENİ MALATYASPOR

29.04.202120:30MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

29.04.202120:30AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
KASIMPAŞA A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı ne zaman? Sergen Yalçın'ın 11'i
FUTBOLLider sahnede! Sergen Yalçın'ın 11'i...
Messi'ye 'rakipsiz' teklif - Spor HABERLERİ
FUTBOLMessi'ye 'rakipsiz' teklif
Muhammet'ten kariyer rekoru!
FUTBOLMuhammet'ten kariyer rekoru!
MKE Ankaragücü'nde hedef son haftalara girmeden ligde kalmayı garantilemek
FUTBOLAnkaragücü ligde kalmayı garantilemek istiyor
Galatasaray haberleri - Burak Elmas'ın adaylığı resmileşti
FUTBOLBurak Elmas'ın adaylığı resmileşti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak
FUTBOLFenerbahçe, Alanya deplasmanında!
Bundesliga'da yüksek bedellerle teknik direktör değişimleri
FUTBOLBonservisli hoca dönemi!
Buffon, Galatasaray'a gidebilir
FUTBOLGalatasaray'a gelebilir
Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in 11'i
Ömer Erdoğan: Oyuncularım iyi bir oyun ve karakterle, duruş gösterdiler
FUTBOL"Oyuncularım karakter gösterdi"