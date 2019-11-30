Puan durumu bugün oynanan maçların sonrasında merak ediliyor. Bu haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri de bu akşamki Göztepe - Fenerbahçe maçı. haftanın bir diğer önemli maçı da yarın oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. hafta henüz bitmedi ancak Sivasspor haftalardır sürdürdüğü birinciliği devam ettiriyor. İşte TFF Süper Lig 13. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 13. HAFTA (30 KASIM)

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 8 3 2 26 12 14 27 2.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 6 4 3 24 13 11 22 3.TRABZONSPOR A.Ş. 12 6 4 2 23 13 10 22 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 4 2 19 13 6 22 5.FENERBAHÇE A.Ş. 12 6 3 3 21 12 9 21 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 3 3 15 13 2 21 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 13 5 5 3 28 16 12 20 8.GALATASARAY A.Ş. 12 5 4 3 13 10 3 19 9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 5 2 6 14 21 -7 17 10.GÖZTEPE A.Ş. 12 4 4 4 11 12 -1 16 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 4 4 4 17 22 -5 16 12.GENÇLERBİRLİĞİ 13 3 5 5 20 20 0 14 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 4 2 6 11 13 -2 14 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 3 4 6 13 20 -7 13 15.KASIMPAŞA A.Ş. 13 3 3 7 17 22 -5 12 16.ANTALYASPOR A.Ş. 12 3 3 6 12 21 -9 12 17.MKE ANKARAGÜCÜ 13 2 3 8 8 25 -17 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

29.11.2019 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ 3 - 3 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

30.11.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 0KASIMPAŞA A.Ş.

30.11.2019 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

30.11.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 5 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

30.11.2019 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

01.12.2019 14:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

01.12.2019 16:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.

01.12.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

02.12.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR