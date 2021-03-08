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Süper Lig puan durumu 8 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 29. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Galatasaray Türk Telekom Arena'da Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Bugün ise Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 8 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.27193559273260
2.GALATASARAY A.Ş.28184655233258
3.FENERBAHÇE A.Ş.27174649282155
4.TRABZONSPOR A.Ş.2715663426851
5.ATAKAŞ HATAYSPOR28137848351346
6.AYTEMİZ ALANYASPOR27127841271443
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.28111074032843
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2811894337641
9.GÖZTEPE A.Ş.279993732536
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2771462530-535
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2771373132-134
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2688103331232
13.YENİ MALATYASPOR28710113539-431
14.HES KABLO KAYSERİSPOR2787122232-1031
15.KASIMPAŞA A.Ş.2785143043-1329
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2878133045-1529
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.27610113144-1328
18.MKE ANKARAGÜCÜ2775153145-1426
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2768132643-1726
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2766152648-2224
21.GENÇLERBİRLİĞİ2756162249-2721

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.03.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR3 - 2YENİ MALATYASPOR

06.03.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

07.03.202113:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.0 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

07.03.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 3HES KABLO KAYSERİSPOR

07.03.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ0 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

07.03.202119:00GALATASARAY A.Ş.2 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR

08.03.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

08.03.202116:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

08.03.202119:00GÖZTEPE A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

08.03.202119:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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