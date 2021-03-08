Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|06.03.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|3 - 2
|YENİ MALATYASPOR
|06.03.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|2 - 1
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|07.03.202113:30
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|0 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|07.03.202116:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|1 - 3
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|07.03.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|0 - 1
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|07.03.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|2 - 2
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|08.03.202116:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|08.03.202116:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|08.03.202119:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|08.03.202119:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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