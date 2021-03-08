Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.03.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR 06.03.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 07.03.2021 13:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ 07.03.2021 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 3 HES KABLO KAYSERİSPOR 07.03.2021 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 07.03.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR 08.03.2021 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR 08.03.2021 16:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. 08.03.2021 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 08.03.2021 19:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.