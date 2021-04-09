Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz üçüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|35
|67
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|32
|19
|6
|7
|56
|32
|24
|63
|3.GALATASARAY A.Ş.
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|31
|61
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|9
|57
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|12
|50
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|15
|49
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|14
|49
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|9
|48
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|4
|44
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|4
|43
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|1
|40
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|-10
|39
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|-13
|35
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|-13
|35
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|31
|7
|12
|12
|39
|45
|-6
|33
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|-13
|33
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|-16
|33
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|-16
|33
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|-24
|31
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|-22
|28
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|-25
|26
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|06.04.202116:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|2 - 0
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|06.04.202116:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|1 - 0
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|06.04.202119:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|1 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|07.04.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1 - 1
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|07.04.202116:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|1 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|07.04.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|2 - 4
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|07.04.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3 - 0
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|08.04.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1 - 1
|KASIMPAŞA A.Ş.
|08.04.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2 - 0
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|08.04.202119:00
|YENİ MALATYASPOR
|1 - 1
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
GALATASARAY A.Ş.
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