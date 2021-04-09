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SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.31214666313567
2.FENERBAHÇE A.Ş.32196756322463
3.GALATASARAY A.Ş.31194861303161
4.TRABZONSPOR A.Ş.3216974031957
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.311311746341250
6.AYTEMİZ ALANYASPOR321471149341549
7.ATAKAŞ HATAYSPOR311471051371449
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.32139104738948
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR31101474137444
10.GÖZTEPE A.Ş.321110114642443
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR311010113837140
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3281593141-1039
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.31811123649-1335
14.KASIMPAŞA A.Ş.3298153548-1335
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR31712123945-633
16.MKE ANKARAGÜCÜ3196163750-1333
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3289153551-1633
18.HES KABLO KAYSERİSPOR3189142440-1633
19.GENÇLERBİRLİĞİ3187162953-2431
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32610163052-2228
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3168172752-2526

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.04.202116:00GÖZTEPE A.Ş.2 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

06.04.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1 - 0ATAKAŞ HATAYSPOR

06.04.202119:00TRABZONSPOR A.Ş.1 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

07.04.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ1 - 1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

07.04.202116:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

07.04.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2 - 4DEMİR GRUP SİVASSPOR

07.04.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

08.04.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

08.04.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

08.04.202119:00YENİ MALATYASPOR1 - 1FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
GALATASARAY A.Ş.

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