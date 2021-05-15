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Süper Lig puan durumu CANLI - 15 Mayıs 2021 Spor Toto Süper Lig puan durumu Beşiktaş, Galatasaray averaj

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Ligde son hafta heyecanı bugün oynanan 6 maçla başladı ve gözler bu akşamki son 4 maça çevrildi. İşte büyük bir merakla araştırılan Süper Lig puan durumu ve canlı maç sonuçları...

Süper Lig puan durumu CANLI - 15 Mayıs 2021 Spor Toto Süper Lig puan durumu Beşiktaş, Galatasaray averaj

Süper Lig'de 20202-2021 sezonu heyecanı bugün son buluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olmak için sahaya çıkarken Gençlerbirliği ve Kayserispor ise ligde kalmak için rakipleriyle karşılacak. İşte merakla beklenen son hafta maçları öncesi puan durumu ve haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 42. HAFTA FİKSTÜRÜ

20:30 Göztepe-Beşiktaş

20:30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor

20:30 Kayserispor-Fenerbahçe

20:30 Trabzonspor-Gençlerbirliği

18:00 Hatayspor 0-1 Gaziantep FK

18:00 Fatih Karagümrük 5-1 Denizlispor

18:00 Çaykur Rizespor 0-2 Başakşehir FK

18:00 MKE Ankaragücü 0-1 Alanyaspor

18:00 Antalyaspor 0-0 Konyaspor

18:00 Sivasspor 2-1 Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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