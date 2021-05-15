Süper Lig'de 20202-2021 sezonu heyecanı bugün son buluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olmak için sahaya çıkarken Gençlerbirliği ve Kayserispor ise ligde kalmak için rakipleriyle karşılacak. İşte merakla beklenen son hafta maçları öncesi puan durumu ve haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 42. HAFTA FİKSTÜRÜ
20:30 Göztepe-Beşiktaş
20:30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor
20:30 Kayserispor-Fenerbahçe
20:30 Trabzonspor-Gençlerbirliği
18:00 Hatayspor 0-1 Gaziantep FK
18:00 Fatih Karagümrük 5-1 Denizlispor
18:00 Çaykur Rizespor 0-2 Başakşehir FK
18:00 MKE Ankaragücü 0-1 Alanyaspor
18:00 Antalyaspor 0-0 Konyaspor
18:00 Sivasspor 2-1 Kasımpaşa
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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