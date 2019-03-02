Puan durumu nasıl? Güncel puan durumu futbol severler tarafından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında fikstür ve maç sonuçları futbolseverler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Bu akşam Kayserispor Beşiktaş ve Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşılaştı. İşte TFF Spor Toto Süper Lig 24. hafta 2 Mart Cuma günü maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU-SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 15 6 2 36 11 25 51 2.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 46 24 22 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 11 7 5 45 30 15 41 4.TRABZONSPOR A.Ş. 23 10 6 7 40 33 7 36 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34 6.ATİKER KONYASPOR 23 8 10 5 29 24 5 34 7.ANTALYASPOR A.Ş. 23 9 5 9 24 32 -8 32 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 8 7 8 33 34 -1 31 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 23 8 7 8 21 28 -7 32 11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 9 2 12 39 44 -5 29 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 10 7 30 30 0 28 13.MKE ANKARAGÜCÜ 23 8 3 12 22 36 -14 27 14.FENERBAHÇE A.Ş. 23 5 10 8 26 32 -6 25 15.GÖZTEPE A.Ş. 23 8 1 14 25 32 -7 25 16.BURSASPOR 23 4 12 7 19 26 -7 24 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21 18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI