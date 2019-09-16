Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 4. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9 2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 2 2 0 4 2 2 8 3.FENERBAHÇE A.Ş. 3 2 1 0 8 2 6 7 4.YUKATEL DENİZLİSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7 5.GALATASARAY A.Ş. 4 2 1 1 5 5 0 7 6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 8 9 -1 7 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 10 5 5 6 8.TRABZONSPOR A.Ş. 4 1 3 0 6 5 1 6 9.KONYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5 11.ANTALYASPOR A.Ş. 4 1 2 1 5 6 -1 5 12.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 2 1 2 5 -3 5 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 6 7 -1 4 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 4 7 -3 4 15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2 16.GÖZTEPE A.Ş. 4 0 2 2 0 4 -4 2 17.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 4 9 -5 1 18.KASIMPAŞA A.Ş. 4 0 1 3 2 7 -5 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ