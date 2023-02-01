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Haberler Futbol Süper Lig puan durumu: Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve lig fikstürü
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Süper Lig puan durumu: Süper Lig 22. hafta lig fikstürü

Süper Lig heyecanı 22. hafta maçları ile sürüyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan ligin 22. hafta 1 Şubat programı Galatasaray-Ümraniyespor, Trabzonspor-Antalyaspor maçları ile sürüyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, 22. hafta maç sonuçlarının ardından oluşan puan durumu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 22. hafta fikstürü ve Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu: Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve lig fikstürü
HABERTURK.COM

Süper Lig'de 22. hafta maçları oynanırken, maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu futbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Süper Lig'de 22. hafta birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanıyor. 22. hafta perdesi Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. İşte Süper Lig 22. hafta maçları, maç sonuçları ve oluşan puan durumu...

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
31 Ocak / Alanyaspor 0 - 3 Sivasspor
31 Ocak / Karagümrük 1 - 1 Beşiktaş
1 Şubat / Kasımpaşa 5 - 1 Giresunspor
1 Şubat / Gaziantep FK 4 - 1 Hatayspor
1 Şubat | Galatasaray 3-2 Ümraniyespor
1 Şubat / Trabzonspor 2-0 Antalyaspor
2 Şubat 17:00 Konyaspor - İstanbulspor
2 Şubat 17:00 Kayserispor - Başakşehir
2 Şubat 20:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

2022-23 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
04 / 02 Saat 13: 30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük
04 / 02 Saat 16:00 Sivasspor-Beşiktaş
04 / 02 Saat 19:00 Antalyaspor-Gaziantep FK
05 / 02 Saat 13:30 İstanbulspor-Alanyaspor
05 / 02 Saat 16:00 Hatayspor-Kasımpaşa
05 / 02 Saat 19:00 Galatasaray-Trabzonspor
06 / 02 Saat 17:00 Ümraniyespor-Adana Demirspor
06 / 02 Saat 20:00 Fenerbahçe-Konyaspor
06 / 02 Saat 20:00 Giresunspor-Kayserispor

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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