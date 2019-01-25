İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Süper Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bu hafta 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira 26 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 511 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 654 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 104 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 878 bin 309 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 50 bin 911 lira 85 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 OCAK 2019

04 21 25 38 48 50

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 7. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 63

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.654

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 78.104



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.027.760,26 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.511,80 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195,00 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,70 TL







