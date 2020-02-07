Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam

Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula

6 Şubat 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 642. hafta çekilişi yapılan Süper Loto'nun 15.673.061,70 TL büyük ikramiyesi bu hafta Antalya Kumluca'ya çıktı. İşte, 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020

Süper Loto 6 Şubat çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ŞUBAT 2020: 15 - 24 - 33 - 36 - 38 - 49

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KUMLUCA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre Antalya'dan 1 kişi 6 bilerek 15 milyon 673 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı1Kişi Başına Düşen İkramiye15.673.061,70 TL
5 Bilen Kişi Sayısı100Kişi Başına Düşen İkramiye7.431,75 TL
4 Bilen Kişi Sayısı4.905Kişi Başına Düşen İkramiye164,05 TL
3 Bilen Kişi Sayısı98.339Kişi Başına Düşen İkramiye13,85 TL

HABERTÜRK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 

 

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN SON ÇEKİLİŞTEKİ SONUÇLARI - 30 OCAK: 04 - 10 - 12 - 20 - 29 - 44

6 Bilen Kişi Sayısı5. DevirKişi Başına Düşen İkramiye12.391.747,74 TL
5 Bilen Kişi Sayısı72Kişi Başına Düşen İkramiye9.199,10 TL
4 Bilen Kişi Sayısı4.242Kişi Başına Düşen İkramiye169,20 TL
3 Bilen Kişi Sayısı83.712Kişi Başına Düşen İkramiye

14,50 TL

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Günlük burç yorumları! 7 Şubat 2020 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
YAŞAMSoru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Kedi ve köpekler yolunu gözlüyor
YAŞAMKedi ve köpekler yolunu gözlüyor
'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor
YAŞAMDünyada iki adet kaldı... Biri Türkiye'de
Heidi Klum amfAR'ın kırmızı halısında hayal kırıklığı yaşattı
YAŞAMKırmızı halıda hayal kırıklığı
Sahiplendirilen kedilerin kalpleri ısıtan değişimleri
YAŞAMBulduklarında ölmek üzereydi! Bir yıl sonra...
Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış
YAŞAMKalıntıları her yıl bugünlerde ortaya çıkıyor
Antik kent 'Apameia'daki çalışmalar turizme değer katacak
YAŞAMEfes'ten sonra ikinci büyük ticaret şehriydi...
Şans Topu 5 Şubat 2020 - Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu
YAŞAMŞans Topu çekiliş sonuçları 5 Şubat 2020
Sayısal Loto 5 Şubat 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
YAŞAMSayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X