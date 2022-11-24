Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları belli oluyor! 24 Kasım Perşembe | BÜYÜK ÇEKİLİŞ! Süper loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş numaraları açıklanıyor!
ABONE OL

Süper Loto sonuçları açıklanıyor 24 Kasım 2022 Perşembe!

Haftanın dördüncü gününde saat 21.30'da gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi canlı olarak açıklanacak. Noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenen 6 şanslı numara belli olacak. Birazdan, 24 Kasım 2022 Perşembe Süper loto sonuçları ve kazandıran numaralar sizlerle...

Süper Loto sonuçları belli oluyor! 24 Kasım Perşembe | BÜYÜK ÇEKİLİŞ! Süper loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş numaraları açıklanıyor!

Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıklanan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda canlı yayında gerçekletiriliyor. 21.30'da başlayan çekiliş sonrası belirlenen 6 numara, büyük ödül kazandırmaya devam ediyor! Birazdan, 24 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte kazanan numaralar sizlerle...

24 KASIM 2022 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Birazdan, 24 Kasım Perşembe günü yapılacak çekilişte kazanan numaralar sizlerle...

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte dünyanın en yaşlı kedisi Flossie
YAŞAM Guinness'e girdi... İşte dünyanın en yaşlı kedisi
Çinli geline mehter marşlı karşılama
YAŞAM Çinli geline mehter marşlı karşılama
Antalya ormanlarında fotokapana yakalandı
YAŞAM Antalya ormanlarında fotokapana yakalandı
Tohum Otizm Vakfı'ndan Yılbaşı Alışveriş Festivali öncesi buluşma
YAŞAM Tohum Otizm Vakfı'ndan buluşma
Engelli oğlak kesilmekten kurtulup yürüteçle hayata tutundu
YAŞAM Mezbahaya gönderilmişti... Yürüteçle hayata tutundu
Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz
YAŞAM Emel öğretmene 55 yıllık sürpriz
Mardin’de sonbahar renkleri
YAŞAM Mardin’de sonbahar renkleri
Görme engelli Zeynep öğretmenin hayali gerçek oldu
YAŞAM Görme engelli Zeynep öğretmenin hayali gerçek oldu
Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?
YAŞAM Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu!
Kediler olmasaydı dünyanın sonu mu gelirdi? Hiç böyle düşünmediniz!
YAŞAM Kediler olmasaydı dünyanın sonu mu gelirdi? Hiç böyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.