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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Şura isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ŞURA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Şura ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Şura adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Şura isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ŞURA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Şura ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı. Şura Suresi.

ŞURA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Şura ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Şura adını koymak caizdir.

ŞURA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Şura ismini kullanan 5.654 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Şura ismini kullanan 1.469 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Şura ismini kullanan 264 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Şura ismini kullanan 142 kişi bulunmaktadır.

ŞURA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Şura ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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