Sürat Kargo çalışma saatleri 2024: Sürat Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? - Merak Edilenler Haberleri

Sürat Kargo çalışma saatleri 2024: Sürat Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? - Merak Edilenler Haberleri

Sürat Kargo firması müşterilerine belirli çalışma saatleri aralığında hizmet sunmaktadır. Sürat Kargo çalışma saatleri 2024 araştırmaları sonrasında "Sürat Kargo kaçta açılıyor, Sürat Kargo kaçta kapanıyor, Sürat Kargo hafta içi çalışma saatleri ile Sürat Kargo hafta sonu açık mı? sorularının yanıtlarını sizler için haberimizde derledik. İşte Sürat Kargo çalışma saatleri ve merak edilen ayrıntılar...

SÜRAT KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Sürat Kargo firmasının 2023 yılında hafta içi çalışma saatleri sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasındadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günleri hizmet sunan kargonun cumartesi günü çalışma saatleri 09.00 ile 17.00’dır.

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Sürat Kargo firması hafta içi de cumartesi de 09.00’da hizmete başlamaktadır. Kargolarınızı bu saatten itibaren şubeye teslim edebilirsiniz.

SÜRAT KARGO KAÇTA KAPANIYOR?

Sürat Kargo’nun kapanış saatleri hafta içi 18.00’dır. Kapanış saati cumartesi günü ise 17.00 olup hafta içi çalışma saatinden 1 saat erken kapanmaktadır.

Sürat Kargo’nun hafta içi çalışma saatleri cumartesi günlerine nazaran biraz daha esnektir. Sürat Kargo çalışanları hafta içi saat 09.00’da hizmete başlar ve saat 18.00’da mesaiye son verir.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Yüksek tempolu bir çalışma hayatınız ve kısıtlı zamanınız varsa kargo göndermek bazen meşakkatli olabiliyor. Bu sebeple hafta içleri vakit bulanmayanlar genellikle hafta sonları kargolarını göndermeyi tercih ediyorlar. Hafta sonu Sürat Kargo sadece cumartesi günleri açıktır. Sürat Kargo Pazar günleri hizmet sağlamamaktadır.

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SÜRAT KARGO HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK VE KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

Sürat Kargo firması hafta sonu sadece cumartesi günleri müşterilerine hizmet vermektedir. Cumartesi günü ise Sürat Kargo saat 17.00’a kadar açıktır.

Sürat Kargo’nun dağıtım saatleri çalışma saatleri ile paraleldir. Yani Sürat Kargo cumartesi günleri saat 09.00’dan 17.00’a kadar dağıtım yapmaktadır. Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı dağıtım yapılmamaktadır.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Dolayısıyla cumartesi günü çalışma saatlerinden bahsetmek gerekir. Sürat Kargo cumartesi günü 09.00’da hizmete başlar 17.00’da son verir.

SÜRAT KARGO ÖĞLE ARASI SAATİ

Sürat Kargo’da öğle molaları nöbetleşme sistemiyle devralınır. Temel amaç kesintisiniz bir şekilde hizmet sunmak olduğundan öğle molası saatleri müşterileri etkilememektedir. Kısaca öğle saatlerinde şubeye giderek sorunsuz bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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SÜRAT KARGO MESAİ SAATLERİ

Sürat Kargo mesai saatleri hafta içi: 09.00 – 18.00

Cumartesi: 09.00 – 17.00

Pazar: Kapalıdır.

SÜRAT KARGO ŞUBEYE TESLİM KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Sürat Kargo firmasında şubeye ürün teslimi hafta içi 17.00’ye kadar yapılmaktadır. Cumartesi günü ise saat 13.00’e kadar ürün teslimi yapılabilmektedir.

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