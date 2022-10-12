Gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve sosyal koşulları devam ettirebilmemiz için sürdürülebilirlik çalışmaları önem taşımaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı 1983 yılında Birleşik Milletlerin yayınlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” adlı raporundan sonra şekillenmeye başlamıştır. Bu raporun büyük ölçüde ses getirmesi ve sürdürülebilirliğin hayata geçmesini sağlayan en büyük etken ise 1984 yılında ilk defa tespit edilen Antartika üzerinde yaşanan ozon deliği ile olmuştur.