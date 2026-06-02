Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Süresiz nafaka' AYM gündeminde: 4 Haziran'da kararın çıkması bekleniyor | Son dakika haberleri

        'Süresiz nafaka' AYM gündeminde: 4 Haziran'da kararın çıkması bekleniyor

        Anayasa Mahkemesi, boşanmada 'süresiz nafaka' verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanun'un ilgili maddesinin iptal istemini, 4 Haziran'daki gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Süresiz nafaka' AYM gündeminde

        Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında uygulama konusu olan Türk Medeni Kanunu’nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

        ANKA'da yer alan habere göre itiraz başvurusunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun "Yoksulluk Nafakası" başlığını taşıyan 175. maddesinin, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” şeklindeki birinci fıkrasındaki "...süresiz olarak..." ibaresinin iptali istendi.

        Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin bu itirazını, 4 Haziran Perşembe günü yapacağı Genel Kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

        YÜKSEK MAHKEME 2012’DE REDDETMİŞTİ

        Anayasa Mahkemesi önüne, aynı başvuru, Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi’nin itiraz başvurusu ile Anayasa'nın 2, 10. ve 40. maddelerine aykırılığı iddiasıyla gelmiş ancak, Yüksek Mahkeme, “süresiz nafaka” düzenlemesinin iptal istemini 2012 yılında reddetmişti. Gerekçede, “İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur” vurgusu yapılmıştı.

        10 YIL GEÇMEDİKÇE AYNI KANUN HÜKMÜNÜN ANAYAYASA AYKIRILIK İDDİASIYLA BAŞVURU YAPILAMIYOR

        Aynı kuralda yer alan “süresiz olarak” ibaresi 2015’te bir kez daha Anayasa Mahkemesi önüne farklı bir mahkeme tarafından, Ankara 5. Aile Mahkemesi’nce getirilmiş, Anayasa'nın 152. maddesi son ve 6216 sayılı yasanın 41. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Mahkemece işin esasına girerek verilmiş bir kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından itibaren 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla başvuru yapılamaz” hükmü gereği reddedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde

        'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gidiyor. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!