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        Haberler Dünya Suriye Adalet Bakanlığı Yetkilisi: Özel mahkemeler kurulacak | Dış Haberler

        Suriye Adalet Bakanlığı: Özel mahkemeler kurulacak

        Suriye'de yaşanan değişimle birlikte, geçmiş dönemden kalan suçlulara ne olacağı sorusu gündeme geliyor. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, affedici olacaklarını belirtirken affa dair bazı istisnalar dile getirdi. Ahmed Şara "Hapishanelerde işkence yapanlar affa dâhil değildir, sivilleri bombalayanlar affa dâhil değildir." dedi. Diğer yandan Suriye Adalet Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise geçiş süreci için özel mahkemeler kurulacağını ve halka karşı suç işleyenlerin bu mahkemelerde yargılanacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 23:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:29
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        "Suriye'de özel mahkemeler kurulacak"
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        Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte geçmiş yönetimden kalan suçlulara ne olacağı konusu netleşmeye başladı. Joe Hattab'ın Youtube kanalına konuşan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara "Affedici olacağız. İnsanlara af sözü vermişken onları gözaltına alıp sorgulayamayız ancak bir kısım suçlar istisnadır. Hapishanelerde işkence yapanlar affa dâhil değildir. Sivilleri bombalayanlar affa dâhil değildir." dedi.

        El Cezire'nin Mübaşir kanalına açıklamalarda bulunan Suriye Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilisi ise "Geçiş süreci için önce kanun taslakları üzerinde çalışıyoruz. Daha sonra ise Suriye halkına karşı suç işleyenler ve diğer suçlular için özel mahkemeler kuracağız. Her şey âdil olacak. Hukukun dışına çıkan kim olursa olsun yargılanacak. Bu arada biz herhangi bir ülkeden Esad Yönetiminden kalan suçluların iadesini talep etmedik. Ancak uluslararası kurumlara sesleniyoruz; Roma Statüsünü kabul etmeye hazırız. Bu sayede Esad Yönetiminden kalan yurt dışındaki suçluları takip edebiliriz." dedi.

        Suriyeli yetkili, mahkemelerin geçmiş dönemden kalan hukuk formu üzerinden karar vereceğini belirtirken; birtakım geçmiş kanunların da iptal edileceğini bildirdi.

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