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        Suriye'deki tutuklu Türk kurtuldu

        Manisa'dan 2 yıl önce Suriye'ye giden 30 yaşındaki Engin Arslan, özgürlüğüne kavuştu. Haberi Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 00:36 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:36
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        Suriye'deki tutuklu Türk kurtuldu
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze’ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, kaçak olarak girdiği Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, ardından cezaevine konulan Engin Arslan (30) ile telefonda görüşen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

        AİLESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

        Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

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        TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

        Arslan ile telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, yaptığı görüşmede vatanından uzak zor günler atlatan Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya aracılığı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan’ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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