Suriye telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Suriye'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Suriye, Orta Doğu’nun en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış önemli ülkeler arasındadır. Sahip olduğu coğrafi konum itibarıyla Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktalarına yakındır. Bu da insanların bu şehir hakkında bazı bilgileri merak etmesine neden olur. Bu yazıda Suriye’nin telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi temel bilgileri bulabilirsiniz…

SURİYE TELEFON KODU

Suriye telefon kodu +963 şeklindedir. Bu numara, yurt dışından Suriye’ye yapılacak telefon görüşmelerinde aranacak numaranın başına eklenmelidir. Bu sayede iletişim kesintisiz bir şekilde gerçekleşecektir. Ülke içindeki sabit hat ve cep telefonu aramalarında ise farklı bölgesel kodlar geçerlidir. Yani ülke içinde arama yapacakların numara başına +963 eklemesine gerek yoktur. Telefon bağlantılarının sorunsuz sağlanması için bu kodlar kritiktir ve doğru tuşlanmalıdır.

SURİYE PARA BİRİMİ

Suriye para birimi resmi olarak Suriye Lirası (SYP) kabul edilmiştir. Ülkedeki ekonomik dalgalanmalara rağmen Suriye Lirası, ülke içindeki ticari işlemlerde yaygın olarak kullanılmaya devam eder. Ayrıca kâğıt ve madeni paralar çeşitli değerlerde basılır. Ek olarak ülkede yaşanan enflasyon nedeniyle zaman zaman basım zamanları değişiklik gösterir. Suriye’nin finansal yapısı ve para birimi, bölgedeki ekonomik koşullar ile paralel olarak şekillenir.