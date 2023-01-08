Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi gönderecektik, engel oldular

Tanıtımda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı´nı görevden alırız, bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın Ekrem başkanı kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar. Ben o savcılara hakimlere sesleniyorum; hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığını biliyorum. Sanıyorlar ki gelecekler istediklerini yapacaklar. Yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete ait. Başkanımız yurt dışından gelen pek çok yabancıya düşmanlık yapmadan kin tutmadan hizmet veriyor. Biz belediye başkanımızın öncülüğünde Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye´ye gönderecektik. Engel oldular. Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye´ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız." dedi.