Survivor 2019 Türkiye kadrosunda yarışacak olan Asil Cengiz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları şimdiden büyük merak konusu oldu. Tanıtım filminde "Rekabet duygusuyla lanetlendim" diyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2019'da, Türkiye ile Yunaistan mücadelesini izleyeceğiz. Acun Ilıcalı resmi internet sitesinde Survivor 2019 Türkiye yarışmacıları için sayfasında tanıtım videosu paylaştı. Bu videoda yarışmacılar kendilerini anlatıyor. İlk isim de Asil Cengiz...

SURVİVOR 2019 ASİL CENGİZ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Survivor'da birinci olacağından şimdiden emin olan Asil Cengiz kendisini şu sözlerle anlatıyor, "26 yaşındayım. İzmir Karşıyaka'dan geliyorum. Muğla doğumluyum. Çocukluğumdan beri sporun içerisindeyim. 8 yıllık bir futbol geçmişim var. Babam sayesinde vücut geliştirmede yaptım. Aynı zamanda 10 yıllık bir yüzme geçmişim var. 2012 yılından beri insanların hayatlarında bir sakatlanmak, bir rahatsızlık ya da obezite olmasını beklemeden normal yaşantılarında sporu aktivite etmelerini sağlıyorum. Şu an İzmir Alsancak'ta kendi stüdyom bulunmakta. 50 öğrencim bulunuyor. Aynı zamanda fizilibite, program, yemek tümünü yine ben hazırlamaktayım. Kendi işimi yapıyorum. Survivor benim için hayatta kalmak demek. Sonuçta bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Büyük balığın küçük balığı yediği değil, hızlı balığın yavaş balığı geçtiğine inanıyorum. Yani Survivor programında da olduğu gibi gerçek yaşantımızdaki gibi bahis oynanamamız gerek. Bunun bilincindeyim. En iyi yapabilecek kişinin de ben olduğuna inanıyorum. Rekabet duygusuyla lanetlendiğimi bilmelerini istiyorum ve İzmir Marşı'nı onlara ezberleteceğimi hatırlamalarını istiyorum. Televizyonda izlerken bazı kişilerin ruhu olmadığını gördüğümde orada olması gereken kişinin ben olduğuma inandım. Gerek fiziksel gerek mental özelliklerimi birleştirdiğim zaman Survivor birincilik yolunda bana yardımcı olacağına inanıyorum. Babaannem her zaman gözü karalıkta "Güç, sihir ve dahilik var evladım" derdi. Bu anlamda kör olduğumu bilmenizi istiyorum.

SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMER

Asil Cengiz

Atakan Işıktutan

Azim Kaan Güvenilir

Buse Akar

Yağız Erdoğan

Büşra Yalçın

Seda Ocak

Ecem Onaran

Özgür Özdemir

Emin Günenç

Okay Köksal

Emre Durak

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