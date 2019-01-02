Survivor 2019 Türkiye kadrosunda yarışacak olan Asil Cengiz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları şimdiden büyük merak konusu oldu. Tanıtım filminde "Rekabet duygusuyla lanetlendim" diyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2019'da, Türkiye ile Yunaistan mücadelesini izleyeceğiz. Acun Ilıcalı resmi internet sitesinde Survivor 2019 Türkiye yarışmacıları için sayfasında tanıtım videosu paylaştı. Bu videoda yarışmacılar kendilerini anlatıyor. İlk isim de Asil Cengiz...
SURVİVOR 2019 ASİL CENGİZ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA
Survivor'da birinci olacağından şimdiden emin olan Asil Cengiz kendisini şu sözlerle anlatıyor, "26 yaşındayım. İzmir Karşıyaka'dan geliyorum. Muğla doğumluyum. Çocukluğumdan beri sporun içerisindeyim. 8 yıllık bir futbol geçmişim var. Babam sayesinde vücut geliştirmede yaptım. Aynı zamanda 10 yıllık bir yüzme geçmişim var. 2012 yılından beri insanların hayatlarında bir sakatlanmak, bir rahatsızlık ya da obezite olmasını beklemeden normal yaşantılarında sporu aktivite etmelerini sağlıyorum. Şu an İzmir Alsancak'ta kendi stüdyom bulunmakta. 50 öğrencim bulunuyor. Aynı zamanda fizilibite, program, yemek tümünü yine ben hazırlamaktayım. Kendi işimi yapıyorum. Survivor benim için hayatta kalmak demek. Sonuçta bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Büyük balığın küçük balığı yediği değil, hızlı balığın yavaş balığı geçtiğine inanıyorum. Yani Survivor programında da olduğu gibi gerçek yaşantımızdaki gibi bahis oynanamamız gerek. Bunun bilincindeyim. En iyi yapabilecek kişinin de ben olduğuna inanıyorum. Rekabet duygusuyla lanetlendiğimi bilmelerini istiyorum ve İzmir Marşı'nı onlara ezberleteceğimi hatırlamalarını istiyorum. Televizyonda izlerken bazı kişilerin ruhu olmadığını gördüğümde orada olması gereken kişinin ben olduğuma inandım. Gerek fiziksel gerek mental özelliklerimi birleştirdiğim zaman Survivor birincilik yolunda bana yardımcı olacağına inanıyorum. Babaannem her zaman gözü karalıkta "Güç, sihir ve dahilik var evladım" derdi. Bu anlamda kör olduğumu bilmenizi istiyorum.
SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMER
Asil Cengiz
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Buse Akar
Yağız Erdoğan
Büşra Yalçın
Seda Ocak
Ecem Onaran
Özgür Özdemir
Emin Günenç
Okay Köksal
Emre Durak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.