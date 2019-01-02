Survivor Büşra Yalçın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları sıkça aranılan isimlerden biri oldu. TV8 ekranlarında yayınlanacan olan Survivor yarışmasında bu sene Türkiye ile Yunanistan yarışmacıları büyük bir mücadeleye girerek şampiyon olabilmek için ter dökecekler. Survivor Türkiye kadrosunda yer alan Büşra Yalçın, hazırlanan tanıtım filminde iddialı sözleriyle dikkat çekti.

SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Büşra Yalçın kendisini iu sözlerle anlatıyor, "21 yaşında Tokatlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştım. Okul takımıyla başladım. Bahçelievler Voleybol Kulübünde 12 yıl voleybol oynadım. Çok hırslıyım. İstediğim her şeyi kafaya koyduğumda yaparım. Survivor'ın artık bir kadın şampiyonu hakkettiğini düşünüyorum. Survivor'ın bu yıl Türkiye Yunanistan olması çok iyi. Çünkü ben voleybolda Milli Takıma gidemedim bu yüzden orada milli duygularla yarışarak bir nevi Milli Takımı temsil edeceğim için çok mutlu olacağım. Eğer Survivor'ı kazanırsam sporcu kişiliğimin çok şey katacağına inanıyorum. Finale kadar gidebileceğimi düşünüyorum.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE YARIŞMACILARI

Asil Cengiz

Atakan Işıktutan

Azim Kaan Güvenilir

Buse Akar

Yağız Erdoğan

Büşra Yalçın

Seda Ocak

Ecem Onaran

Özgür Özdemir

Emin Günenç

Okay Köksal

Emre Durak

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