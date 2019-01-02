

Survivor Emin Günenç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları daha Survivor başlamadan sıkça merak edilen isimlerden biri oldu. 2 Şubat'ta yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan kadrosu da netleşti. Türkiye kadrosunda yer alan Emin Günenç tanıtım videosunda iddialı sözleriyle dikkatleri üzerine topladı. Peki, Emin Günenç kim? Yakından tanıyalım...

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

24 yaşında Tekirdağlıyım. 10 sene futbol oynadım fakat sakatlığım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. 6 senedir fitness son bir sene de crossfit çalışıyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Hem fiziken hem ruhen bana çok iyi geliyor. Hiçbir zaman hayatımı bir odada çalışıp geçirmek yoktu. Hareketli bir insanım. En büyük hedefim oyuncu olmak. Hedefime yürüyerek değil koşarak Surivor'da birinci olmak istiyorum. Asla pes edeceğimi zannetmiyorum. Survivor kolay değil zor bir iş ama kendi kondüsyonuma ve zekama güveniyorum.

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