Survivor 2019, Türkiye - Yunanistan formatıyla 2 Şubat 2019 Cumartesi günü ekranlarda olmaya başlayacak. Bu seneki Survivor'da Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılar ise ön elemenin ardından ilzeyicinin verdiği oylarla belirlendi. Peki Survivor 2019 yarışmacılar kimler?
SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?
“Hedefime koşarak gitmek istiyorum.” sloganı ile Tekirdağ'dan katılan Emin Günenç 24 yaşında sakatlığından dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldı. Asla pes etmem ve kendime güveniyorum diyen Emin Survivor 2019’da Türk takımında.
SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR?
“Sınırları aşmaya, gönüllerden taşmaya geliyorum.” sloganı ile Adanadan katılan Emre Durak spor bilimleri öğrencisi, tekrar Survivor’a katılacağı günü ve Ülkesini temsil etme fırsatını düşünerek kendisini motive etti.
SURVİVOR HALİM BAYDUR KİMDİR?
“Lider ve savaşçı ruhum herşeyin üstesinden gelecek.” sloganı ile Yalova’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 29 yaşında ki Halim Baydur milli vücut geliştirme sporcusu. 3 Türkiye 1 balkan şampiyonluğu var.
SURVİVOR ERDEM EKŞİOĞLU KİMDİR?
“Ben başarıya açım.” sloganı ile Survivor 2019’a katılan 25 yaşında oyunculuk yapan Erdem Ekşioğlu 2 senedir boks ile uğraşıyor.Daha önce Fenerbahçe’nin alt yapısında futbol oynayan Erdem karakterine çok güveniyor.
SURVİVOR HAKAN KANIK KİMDİR?
“Asıl soru kimin beni yeneceği değil, asıl soru kimin beni durdurabileceği dir.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 19 yaşında ki Hakan Kanık aşçı. Vücut geliştirmeyle ilgileniyor.
SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
“Gördüğüm her şeyi yapabilirim.” sloganı ile Antalya’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 32 yaşında ki Hikmet Tuğsuz milli takım antrenörlüğü yapıyor. Survivor’ın kendine göre bir yer olduğunu düşünüyor.
SURVİVOR KAAN KAZGAN KİMDİR?
“Ben hazırım ve kazanacağım.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşında ki Kaan Kazgan profesyonel dövüşçü ve 7 yıldır aktif olarak maçlara çıkıyor.
SURVİVOR ASİL CENGİZ KİMDİR?
“Survivor benim için hayatta kalmak demek.” sloganı ile İzmir’den katılan yarışmacı Asil Cengiz 26 yaşında 8 yıllık futbol geçmişinden sonra vücut geliştirme ile ilgileniyor.
SURVİVOR KADER KARAKAYA KİMDİR?
“Takımın bana ihtiyacı var.” sloganı ile Bursa’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Kader Karakaya, FB spor okullarında futbol eğitmeni. Survivor beni heyecanlandırıyor diye belirtiyor.
SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
“Adaya şampiyon olmaya gidiyorum.” sloganı ile Rize’den katılan yarışmacı Atakan Işıktutan 24 yaşında atış ve yüzme oyunlarında iddialı. Türkiye kürek şampiyonası'nda 2.’liği var.
SURVİVOR AZİM KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?
“Hedeflerimin peşinden koşan bir insanım.” sloganı ile İstanbul’dan katılan Azim Kaan Güvenilir 29 yaşında spor ile ilgileniyor.Survivor’a kendini sınamak için katılıyor.
SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?
“Survivor kadın şampiyonu hak ediyor.” sloganı ile Tokattan katılan Büşra Yalçın 12 yıldır voleybol ile ilgileniyor.Milli duygular ile yarışmanın heyecanı ile yarışacağını söyleyen Büşra şampiyon olmak istiyor.
SURVİVOR BUSE AKAR KİMDİR?
“Herkese yırtıcı yüzümü göstereceğim.” sloganı ile Marmaris’ten katılan Buse Akar 21 yaşında voleybol ile ilgileniyor.Amatör dansçı olan Buse motivasyonuna güveniyor.
SURVİVOR ÖZGÜR ÖZDEMİR KİMDİR?
“Elimden gelenin fazlasını yapacağım.” sloganı ile Muğla’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı profesyonel dalgıçlık yapıyor.Doğa ile iyi geçinen Özgür insan ilişkilerine çok güveniyor.
SURVİVOR MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?
“Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum.” sloganı ile İzmir’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 23 yaşında ki Melisa Emirbayer milli yüzücü. Sayısız Türkiye şampiyonluğu ve rekorları var.
SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?
“Nasıl lider olunur göstereceğim.” sloganı ile yola çıkan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 20 yaşında ki Burak Yurdugör öğrenci. Amerikan futbolu oynadı. Amatör olarak fitness ile uğraşıyor.
SURVİVOR MÜZEYYEN SEREN BAYÜLKEN KİMDİR?
“Pes etmek kanımda yok.” sloganı ile Isparta’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Müzeyyen Seren Bayülken profesyonel yüzücü, modern hayattan uzakta kendini denemek istiyor.
SURVİVOR OKAY KÖKSAL KİMDİR?
“Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum.” sloganı ile Artvin’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı Okay Köksal milli güreşçi ve bir çok başarıya imza attı. Ezeli rakiplerine karşı tüm gücünü ortaya koyacak.
SURVİVOR SAMİ LEVİ KİMDİR?
“Hız, denge, kuvvet tamamda yürek olmazsa hiçbir önemi yok.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 37 yaşında ki Sami Levi şarkıcı
SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?
“Şuan bu videoyu izleyen kim varsa, Survivor şampiyonunu izliyor.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 34 yaşında ki Bora Edin crossfit eğitmeni. Hem profesyonel hem amatör olarak futbol oynadı. Crossfit yarışmalarında dereceleri var.
SURVİVOR ECEM ONARAN KİMDİR?
“Milli duygular beni güçlendirecek.” sloganı ile İzmirden katılan Ecem Onaran 29 yaşında yıllarca Fenerbahçe için yarıştı. Açlık beni zorlamaz mental olarak hazırım diyerek Survivor 2019 a adını yazdırdı.
SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?
“Korkum yok, hırsıma güveniyorum.” sloganı ile Bursa’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 34 yaşında ki Seda Ocak . Survivor 2017- 2018 yarışmacısı Semanın kardeşi olan Seda atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güveniyor.
SURVİVOR BEGÜM GÜVEN KİMDİR?
“Hırslıyım, güçlüyüm, kendime inanıyorum.” sloganı ile Eskişehirden katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Begüm Güven voleybolcu. Takım olarak liseler arası dünya şampiyonasında 3.’lüğü, 2 kez Türkiye şampiyonluğu var.
SURVİVOR SERPİL UZUNÇAVDAR KİMDİR?
“Survivor kendine güvenen, özgüveni yüksek, gerçekten savaşçı ruhuna sahip olan insanların yeri. Bunların başını da ben çekiyorum.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 34 yaşında ki Serpil Uzunçavdar milli hakem. 13 Türkiye şampiyonluğu, Uluslararası balkan şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü var.
SURVİVOR SİMGE OLÇUN KİMDİR?
“İstersem yapabilirim.” sloganı ile İzmirden katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 23 yaşında ki Simge Olçun milli itfaiye sporcusu.. 11 yıldır atletizmle uğraşıyor.
SURVİVOR SILA RÜMEYSA ÖLÇEK KİMDİR?
“Survivor benim ruhuma uygun.” sloganı ile Ordu’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 30 yaşında ki Sıla Rümeysa Olçun milli tekvandocu. Birçok sporla ilgileniyor. Fizyolojik ve psikolojik olarak hazırım diyen yarışmacı ülkemi temsil etmek istiyorum diyor.
SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?
“Asıl mücadele Survivor’da.” sloganı ile İzmirden katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Sude Burcu milli tekvandocu. Son iki yılın Tr şampiyonu. 14 yıldır spor yapıyor.
SURVİVOR SİNEM KILIÇ KİMDİR?
“Tutkuluyum, hırslıyım, başarılıyım.” sloganı ile İstanbuldan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Sinem Kılıç profesyonel dalgıç. Tutkuyla hayatta kalmak için Survivor’a katıldığını belirten yarışmacı takım iletişimine güveniyor
SURVİVOR YAĞIZ ERDOĞAN KİMDİR?
“Zor bir savaş ama tatlı bir galibiyet.” sloganı ile Rize’den katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 22 yaşında ki Yağız Erdoğan milli atlet ve bir çok rekoru bulunuyor. Ülkesini temsil etmek ve bu gururu Survivor’a taşımak istiyor.
SURVİVOR YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
“Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.” sloganı ile Elazığ’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşında ki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.
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