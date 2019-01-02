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Survivor 2019 Yağız Erdoğan kimdir nereli ve kaç yaşında

Survivor 2019 Türkiye kadrosu belli oldu. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de Yağız Erdoğan... "Benim için tatlı bir galibiyet olacak" diyen Yağız Erdoğan kimdir? İşte detaylar...

02.01.2019 - 16:03 | Güncelleme:


Survivor Yağız Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları şimdiden sıkça aranılan isimlerden biri oldu. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye kadrosunda mücadele edecek olan Yağız Erdoğan, yeni sezon Survivor tanıtım filminde iddialı sözleriyle rakiplerine göz dağı vermeyi ihmal etmedi. Genç yarışmacı, "Benim için tatlı bir galibiyet olacak" dedi. Peki, Yağız Erdoğan kim? Yakından tanıyalım...

YAĞIZ ERDOĞAN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Yağız Erdoğan kendisini şu sözlerle anlatıyor, " 22 yaşında Rizeliyim. İlkokulda başladığım atletizme devam ediyorum. Profesyonelleşmeden önce futbol, basketbol, voleybol ve okul turnuvaları bu şekilde devam ettim. 13 yıldır atletizm takımındayım. Milli Takım sporcusuyum aynı zamanda rekortmenim. Hem kendi ülkemde hem de diğer ülkelerde temsil ettim. Temsil ettiğim yarışmalarda dereceler aldım, birincilik aldım. Rekorlar kırdım. Bu benim için büyük bir onu ve gurur. Ben bu gururu Survivor'a da taşımak istiyorum. Güzel hayalleri kurdum. Performansıma çok güvniyorum. Benim için zor bir savaş ama tatlı bir galibiyet olacak."

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE YARIŞMACILARI

Asil Cengiz

Atakan Işıktutan

Azim Kaan Güvenilir

Buse Akar

Yağız Erdoğan

Büşra Yalçın

Seda Ocak

Ecem Onaran

Özgür Özdemir

Emin Günenç

Okay Köksal

Emre Durak

 

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