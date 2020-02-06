Survivor 2020 kadrosu ve başlangıç tarihi

Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlıyor? soruları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Şubat ayında TV8 ekranlarında seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor yarışması ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmasına dair ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan Survivor yarışmasında birkaç isim belli oldu.

Gönüllüler takımında; Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven bulunuyor.

Ünlüler takımında; Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım