Survivor'da yeni soluk! İşte 2023 kadrosu

SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?

Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir;

İsim soyisim,

Cinsiyet,

E-posta adresi,

Boy ve kilo

İş, ev ve cep telefon numarası

Yaşanan şehir ve semt

Doğum tarihi ve yeri

Memleket

Meslek ve eğitim durumu

Medeni durum ve çocuk bilgisi

Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

Sigara kullanıyor musunuz,

Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

Yüzme biliyor musunuz,

Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

Ödülü ne için harcayacaksınız,

Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

Başvuru videosu.