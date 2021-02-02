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Yarışmadaki üst üste sakatlıklar sonrası yedeklerden yarışmacılar oyuna dahil oldu. Gönüllüler takımına yedeklerden gelerek yarışacak Aleyna Çalışkan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimleri arasında olacak gibi görünüyor. Peki, Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nerelidir? İşte biyografisi...

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.