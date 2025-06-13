Survivor 2025 şampiyonu canlı yayında belli oldu... TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan final mücadelesi ile sürdü. Çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından Ayşe ve Volkan Survivor'da elenerek yarışmaya veda eden yarışmacılar olurken, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finale yükselen isimler oldu. Büyük finalde karşı karşıya geldi Adem ve Batuhan Survivor'da birincilik mücadelesi verdi. Peki, "Survivor şampiyonu kim oldu, Adem mi, Batuhan mı birinci oldu?" İşte Survivor büyük finalinde şampiyon olan yarışmacı...