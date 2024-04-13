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        Haberler Magazin Survivor All Star'da kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye edildi mi, ne oldu?

        Survivor All Star'da kavga! Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

        Survivor All Star'da gerilimin dozu her geçen gün artıyor. Ada koşulları ve zorlu parkular yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Survivor'da yeni bölüme Ogeday ve Yunus Emre arasında kavga damga vuruyor. Oyun esnasında ikili arasında tansiyon yükselirken Yunus Emre ve Ogeday'ın birbirine fiziksel temasta bulunarak kavga ettiği görülüyor. Yaşanan bu gelişme, "Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:20
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        Survivor'da tansiyon yükseliyor. Yayınlanan yeni bölümde Yunus Emre ve Ogeday arasında yumruklu kavga geceye damga vuruyor. İkili arasında sözlü atışma olarak başlayan tartışma akabinde kavgaya dönüşüyor. Peki, "Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye edildi mi?" İşte Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        SURVİVOR YUNUS EMRE VE OGEDAY ARASINDA KAVGA!

        Survivor All Star yeni bölümünde mavi takımda yer alan Ogeday ile kırmızı takımdan Yunus Emre arasında başlayan sözlü tartışma kavgayla sonuçlandı.

        Ogeday ve Yunus Emre arasında yaşanan kavga görüntüleri şiddet içerdiği için sansürleyerek yayınladı.

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        SURVİVOR YUNUS EMRE VE OGEDAY DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

        Survivor All Star'ın yeni bölümünde Yunus Emre ve Ogeday arasında büyük bir kavga yaşıyor.

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        İki yarışmacının diskalifiye olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapıldı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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