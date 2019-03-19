Survivor araba ödülünün kazananı merak ediliyor. Survivor'da geçen haftaki motosiklet ödülünün ardından dün akşamki araba ödülü büyük merak uyandırdı. Survivor'da gün geçtikçe rekabet artıyor. Takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra takımların içerisindeki yarışmacılar arasında da gruplaşmalar ve liderlik rekabeti dikkatleri çekiyor. İşte Survivor'un yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sürprizi ise araba ödüllü yarışma oldu. Türk ve Yunan yarışmacıları Sabriye'nin Takımı ve Dimitra'nın Takımı olarak iki gruba ayrıldılar. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda yarışmayı kazanan 8'e 10 Dimitra'nın Takımı oldu.

Dimitra'nın Takımı'nda bulunan yarışmacılar "Siyah mı, Beyaz mı" isimli yarışmaya katıldı. En fazla tahmini bulan yarışmacı araba ödülünü kazanacak. Türk yarışmacılardan siyah beyaz tahminini tutturan olmayınca araba ödülü için Yunanlı yarışmacılar Tony ve Panagiotis arasında gerçekleşti. Arabayı kazanan Tony oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan 18 Mart tarihli ödül oyunu yarışmasında zorlu parkurda Yunan takımı 10'a 9 skor elde ederek yemek ödülünü kazandılar.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı önceki gün ada konseyine giderek eleme adayını seçti. Yarışmacılar ilk olarak Atakan'ın ismini verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazan Büşra, Hakan ismini verirken, adada yaşadıkları gerilimle sık sık gündeme gelen Yusuf ise Bora ismini verdi.