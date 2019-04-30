Survivor araba ödülünü kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından araştırılıyor. Survivor'da araba oyunu, bu sezonun en çok ilgi gösterilen oyunları arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan ölümde belirlenen Survivor eleme adaylarından birisi yarın akşamki ada konseyinde adaya veda edecek. İşte Survivor araba ödülüne dair detaylar ve son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam yine araba ödülü için kıyasıya rekabet vardı. Hem Siyah takım hem de Beyaz takım arabanın kendi takımlarından birinin kazanması için mücadele verdi. Ancak Beyaz takım oyunu çok rahat bir şekilde büyük bir farkla kazandı.

Beyaz takım kutu açma oyunu oynadı. Burada da yarışmacılar şanslarını denerken ter döktü.Araba ödülü için Okay ve Hikmet finale kaldı. Ve Hikmet 5 - 3 öne geçerek araba ödülünü ikinci defa kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Beyaz takımın ada konseyinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı Elphida olarak belirlendi. İkinci eleme adayı ise Siyah takımın yaptığı oylama sonucunda belirlendi. İkinci eleme adayı Siyah takımdan Spiros oldu.